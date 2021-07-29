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29 июл 2021

В Toyota дали комментарии относительно запретов продаж Land Cruiser

В Toyota дали комментарии относительно запретов продаж Land Cruiser
Автор фото: фирма-производитель

Toyota Motor подтвердила, что действительно ввела ограничения на перепродажи рамных внедорожников Land Cruiser 300 на внутреннем японском рынке

«Мы обеспокоены ситуацией, когда автомобили сразу после продажи отправляются из Японии за границу и экспортируются в определенные страны, где действуют ограничения на поставки техники. Если дилер Toyota обвиняется в причастности к нарушению закона об иностранной валюте и внешней торговле и подпадает под расследование, то дело заводится не только в отношении конкретного дилера Toyota, но и всей сети. Мы понимаем, что это будет серьезной проблемой для салонов и Toyota Motor. В связи с этим мы признаем, что каждый дилер получил образец письменного обязательства, согласно которому от клиента требует подписать отказ от перепродажи Land Cruiser 300» - приводит портал Drom выдержку из официального письма компании.

Напомним, что сухи о подобном решении возникли еще в начале июля. Отметим, что с начала продаж в Японии оформили заказ на 20 тысяч автомобилей, что является рекордом. На домашнем рынке даже возникла очередь – два года. Так что опасения компании относительно перекупщиков небеспочвенны. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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