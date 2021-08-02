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2 авг 2021

В Toyota выпустят запчасти для старого Land Cruiser

В Toyota выпустят запчасти для старого Land Cruiser

Проект GR Heritage (поддержка классических моделей путем выпуска запчастей) набирает обороты. Первой в очереди на возрождение оказалась модель Supra, теперь же взялись и за Land Cruiser

Японский концерн объявил, что намерен «переиздавать» детали для рамного внедорожника Land Cruiser J40. Сообщается, что уже проведены необходимые исследования и опросы владельцев на предмет наиболее востребованных деталей. Подробности не сообщаются, но первыми на конвейер встанут запчасти для двигателя, выхлопной системы и трансмиссии.

Land Cruiser J40 без сомнения можно назвать настоящим классическим автомобилем, а еще его можно признать долгожителем – с 1964 по 1980 год автомобиль производился в Японии, а еще внедорожник выпускался в Бразилии аж до 2001 года!

При написании новости использовалась информация:
Drom

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