В Toyota выпустят запчасти для старого Land Cruiser

Проект GR Heritage (поддержка классических моделей путем выпуска запчастей) набирает обороты. Первой в очереди на возрождение оказалась модель Supra, теперь же взялись и за Land Cruiser

Японский концерн объявил, что намерен «переиздавать» детали для рамного внедорожника Land Cruiser J40. Сообщается, что уже проведены необходимые исследования и опросы владельцев на предмет наиболее востребованных деталей. Подробности не сообщаются, но первыми на конвейер встанут запчасти для двигателя, выхлопной системы и трансмиссии.

Land Cruiser J40 без сомнения можно назвать настоящим классическим автомобилем, а еще его можно признать долгожителем – с 1964 по 1980 год автомобиль производился в Японии, а еще внедорожник выпускался в Бразилии аж до 2001 года!