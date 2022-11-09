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9 ноя 2022

Каким будет новый Land Cruiser Prado

Каким будет новый Land Cruiser Prado

Toyota Motor проведет мировую премьеру рамного внедорожника Land Cruiser Prado следующего (пятого) поколения в начале осени следующего года

Да, до премьеры еще далеко, но инсайдерская информация уже начинает появляться в сети – на днях некоторыми деталями поделилось китайское издание Autohome. Эксперты сообщают, что Модель будет построена на модифицированной версии шасси TNGA-F, которое уже используется для новых Land Cruiser 300 и Tundra. Ожидается широкая гамма силовых агрегатов — две гибридные установки, а также линейка бензиновых моторов объемом 2,5 л, 3,5 л (V6) и 4,0 л (V6).

На логичный вопрос, почему деталями о внедорожнике делится китайское издание, есть простой ответ – Китай станет одним из приоритетных рынков для новинки.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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