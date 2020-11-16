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16 ноя 2020

Я не Prado, я черный оникс!

Я не Prado, я черный оникс!
Автор фото: фирма-производитель

В России начались продажи топовой версии Toyota Land Cruiser Prado Black Onyx

Конечно же, новая версия, в первую очередь, касается стайлинга. Производитель заявляет, что Black Onyx подчеркивает особый статус владельца топовой версии внедорожника. Экстерьер флагманской комплектации отличается эксклюзивными элементами дизайна: специальными накладками в нижней части переднего и заднего бампера, а также шильдиками специальной серии Black Onyx, которые расположены на задних стойках автомобиля. Наряду с другими версиями обновленного внедорожника Toyota Land Cruiser Prado Black Onyx получил новую мультимедийную систему с 9-дюймовым цветным центральным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Что касается техники, то Toyota Land Cruiser Prado в топовой версии доступен с двумя вариантами двигателей, включая обновленный дизельный мотор объемом 2,8 литра. Благодаря установке более производительного турбокомпрессора, новому интеркулеру и увеличению давления в топливной системе, его мощность была увеличена на 23 л. с. до 200 л. с. Автомобиль в версии Black Onyx также доступен с бензиновым двигателем V6 объемом 4,0 литра и мощностью 249 л. с

При написании новости использовалась информация:
Toyota

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