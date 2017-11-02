Российские дилеры Toyota начали продажи обновленного внедорожника Land Cruiser Prado, мировая премьера которого состоялась месяц назад на автосалоне во Франкфурте.

Особых изменений по технике нет, но мощность 4-литрового «атмосферника» для России снизили с 282 до 242 л.с. Связано это с нашим транспортным налогом и на фанатских форумах уже предлагают услуги по «разжатию» двигателя и возвращения ему прежней мощности простой перепрошивкой.

Внешне внедорожник стал больше походить на флагманский Land Cruiser 200. При этом он подорожал. Базовая версия «Классик» с бензиновым двигателем объемом 2,7 литра (163 л.с.) и механической коробкой передач стала стоить дороже на 202 тысяч рублей — теперь она обойдется в 2 199 000 рублей. Версия «Стандарт» стоит 2 494 000 рублей (+167 тысяч рублей).

Все дизельные версии с 2,8-литровым 177-сильным силовым агрегатом также стали стоить дороже. Самая доступная комплектация «Элеганс» обойдется в 2 853 000 рублей, это на 125 тысяч больше, чем раньше, комплектация «Престиж» стоит 3 482 000 рублей (+93 тысячи рублей), а за топовую Люкс придется выложить 3 886 000 рублей (+266 тысяч рублей) за вариант с пятиместным салоном и 3 957 000 рублей (+259 тысяч рублей) за семиместный вариант.

Бензиновые версии с 4-литровым двигателем стали стоить дешевле: комплектация «Элеганс» с ним стоит 3 205 000 рублей, это на 168 тысяч рублей меньше, чем раньше.

