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28 окт 2019

Toyota Land Cruiser Prado: объявлен массовый отзыв

Toyota Land Cruiser Prado: объявлен массовый отзыв
Автор фото: фирма-производитель

Toyota Motor объявила отзыв 1153 внедорожников Land Cruiser Prado, проданных с 12 марта по 18 апреля 2019 года. Кампания касается машин с турбодизельным двигателем

Проблема есть и она серьезная. Дело в том, что существует вероятность некорректной затяжки топливной трубки, соединяющей ТНВД с рампой. При эксплуатации автомобиля в таком состоянии под воздействием вибрации возможно ослабление затяжки трубки. Это может привести к утечке топлива и внезапной остановке двигателя, что повышает риск возникновения аварийной ситуации.

На машинах проверят и при необходимости заменят деталь. Ремонт для владельцев будет бесплатным. Список VIN-номеров попавших под отзыв машин доступен на сайте Росстандарта. Традиционно, владельцы «опасных» автомобилей будут уведомлены производителем о необходимости посещения сервисных центров.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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