Toyota Land Cruiser Prado перестанет быть внедорожником

Автомобиль превратится в обычный кроссовер - лишится рамы и обзаведется вариатором. Вспомните, что однажды произошло с моделью Pathfinder - тут будет то же самое

Toyota Land Cruiser Prado нового поколения построят на модульной архитектуре TNGA, которую используют все последние легковушки компании. Новый Прадо станет короче на 10 миллиметров (4830 мм), но при этом будет на 25 мм (1880 мм) шире и на 5 мм (1850 мм) выше предшественника. Колёсная база увеличится на 10 мм (2800 мм).

Land Cruiser Prado оснастят бензиновым атмосферником 2.5 мощностью 205 л.с. (250 Н•м). Также для модели будет доступен 177-сильный турбодизель 2.8 (450 Н•м), предлагаемый и для нынешнего Прадо. Все версии получат вариатор и полный привод. По данным издания Autohome премьера нового Prado состоится в 2022 году.