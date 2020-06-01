Автомобильный портал Motorpage
1 июн 2020

Toyota Land Cruiser Prado перестанет быть внедорожником

Toyota Land Cruiser Prado перестанет быть внедорожником
Автор фото: фирма-производитель

Автомобиль превратится в обычный кроссовер - лишится рамы и обзаведется вариатором. Вспомните, что однажды произошло с моделью Pathfinder - тут будет то же самое

Toyota Land Cruiser Prado нового поколения построят на модульной архитектуре TNGA, которую используют все последние легковушки компании. Новый Прадо станет короче на 10 миллиметров (4830 мм), но при этом будет на 25 мм (1880 мм) шире и на 5 мм (1850 мм) выше предшественника. Колёсная база увеличится на 10 мм (2800 мм).

Land Cruiser Prado оснастят бензиновым атмосферником 2.5 мощностью 205 л.с. (250 Н•м). Также для модели будет доступен 177-сильный турбодизель 2.8 (450 Н•м), предлагаемый и для нынешнего Прадо. Все версии получат вариатор и полный привод. По данным издания Autohome премьера нового Prado состоится в 2022 году.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota Land Cruiser Prado

Toyota Land Cruiser Prado: объявлен массовый отзыв

28 октября 2019
Toyota Land Cruiser Prado

Toyota представила очень дешевый вариант Land Cruiser Prado

01 июня 2018
Toyota Land Cruiser Prado

Начались продажи обновленного Toyota Land Cruiser Prado

02 ноября 2017
Toyota Land Cruiser Prado

Toyota объявила российские цены на обновленный Land Cruiser Prado

18 октября 2017
Toyota Land Cruiser Prado

Toyota показала обновленный Land Cruiser PRado

12 сентября 2017
Toyota Land Cruiser Prado 2018

Обновленный Toyota Land Cruiser Prado получит в России дефорсированный двигатель

04 сентября 2017

 Новости Toyota Land Cruiser Prado

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mazda 3 - mazda 3 2019 жесткий драйв или поэзия с каллиграфией? Тест драйв
29 мая 2020

Mazda 3
"Mazda 3: жесткий драйв или поэзия с каллиграфией?"
Jaguar XE - jaguar xe p250 2020 что сказали бы про него сыщики прошлого
Тест драйв
25 мая 2020

Jaguar XE
"Что сказали бы сыщики прошлого про Jaguar XE P250 AWD R-Dynamic SE"
Chery Tiggo 8 - chery tiggo 8 2019 тигр вышел на охоту
Тест драйв
21 мая 2020

Chery Tiggo 8
"Chery Tiggo 8: тигр вышел на охоту"
Mercedes-Benz GLS, Land Rover Range Rover - новейший mercedes-benz gls 2020 и умудренный опытом range rover 2018 в шоке от собственной крутости
Сравнительный тест
15 мая 2020

Mercedes-Benz GLS, Land Rover Range Rover
"Новейший Mercedes-Benz GLS и умудренный опытом Range Rover в шоке от собственной крутости"

Написано новостей:

2 5 9 3 3