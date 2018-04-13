Порой компании идут на некоторые ухищрения ради увеличения продаж: так британское отделение Toyota начало предлагать внедорожник Land Cruiser в коммерческой версии Utility Commercial.

Покупка коммерческих автомобилей в Великобритании облагается низким налогом, который правда, рассчитывается для каждого владельца автомобиля индивидуально.

В компании называют этот вариант «развозным фургоном», причем не стесняются предлагать в коротком трехдверном варианте помимо обычного пятидверного. У обоих версия сразу за передними сиденьями стоит перегородка, а пол в грузовой части кузова абсолютно ровный. Задние стекла заменены глухими заглушками.

Toyota Land Cruiser Prado Utility Commercial предлагается только с 2,8-литровым турбодизелем мощностью 180 л.с. и механической коробкой передач. Комплектация очень простая: тканевая обивка сидений, кондиционер, галогеновые фары и 17-дюймовые штампованные колеса.

Думается у нас такая версия пользовалась бы бешенным успехом, ведь если перевести фунты в рубли, то коммерческий вариант на полмиллиона рублей дешевле самого доступного пассажирского. С учетом того что у нас базовая версия Toyota Land Cruiser Prado предлагается за 2 249 000 рублей, коммерческий вариант стоил бы около 1,8 миллиона рублей. Но, он вряд ли когда либо появится.