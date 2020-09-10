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10 сен 2020

В Россию приехал обновленный Land Cruiser Prado

В Россию приехал обновленный Land Cruiser Prado
Автор фото: фирма-производитель

Тойота объявляет старт приема заказов на обновленный Land Cruiser Prado. Автомобиль получил серьезные технические изменения

Основные изменения Toyota Land Cruiser Prado получил в средних и топовых комплектациях, включая особые элементы дизайна, которые позволят легко различать версии внедорожника. Начиная с комплектации «Элеганс» автомобили будут оснащаться черными корпусами зеркал, темной декоративной накладкой на задней двери, окантовками стекол черного цвета, черной решеткой радиатора и обрамлением фар темного цвета, а также задними фонарями с черными вставками. Кроме того Toyota Land Cruiser Prado теперь оснащается новой мультимедийной системой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Для обновленной модели был модернизирован дизельный двигатель объемом 2,8 литра. Клиентам будет доступен силовой агрегат с мощностью 200 л. с. и крутящим моментом 500 Нм, которому дополнительные 23 л. с. и 50 Нм позволили существенно улучшить динамические характеристики автомобиля. Модернизированный двигатель оснащен турбокомпрессором большего размера, отличается измененной формой камер сгорания и более высоким давлением в топливной рампе, что помогло повысить эффективность, уменьшить шумы и вибрации и снизить расход топлива.

При написании новости использовалась информация:
Toyota

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