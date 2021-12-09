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9 дек 2021

Новый Toyota Prius может стать водородным автомобилем

Новый Toyota Prius может стать водородным автомобилем
Автор фото: фирма-производитель

Компания Toyota уже работает над новым, пятым по счёту поколением гибрида Prius. Дебют новинки назначен на декабрь следующего года.

Фактически, в следующем поколении «Приус» будет представлен в двух версиях. Первая – традиционный гибрид, причем платформа здесь будет своя собственная, которую разработают с учетом имеющихся решений по «тележке» TNGA и электромобиля BZ4X. Важный нюанс, компания не будет превращать Prius в полноценный электромобиль.

Вторая версия вызывает больший интерес. Не так давно мы писали про тесты двигателя внутреннего сгорания, где вместо традиционного топлива используется сжиженный водород. Его сейчас испытывают на гоночных болидах японского концерна. Однако, есть информация, что таким мотором могут оснастить и новый Prius.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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