Японская компания Toyota официально представила обновленную версию гибридного хэтчбека Prius C.

Японский гибридный хэтч, которому в этом году исполняется уже пять лет, пережил очередной рестайлинг. Как полагают некоторые эксперты, руководство компании решилось на этот шаг не столько из-за того, что последние крупные изменения Prius C произошли еще два года назад, сколько с желанием привлечь новых клиентов. Дело в том, что объем реализации этой модели на американском авторынке в 2015 году сократился на 46,9%, при том, что весь сегмент подключаемых гибридов в США просел на 9,7%.

После обновление автомобиль стал выглядеть более агрессивно, в частности за счет накладок из черного пластика по всему периметру нижней части кузова, с которыми теперь гармонирует и спойлер на двери багажного отделения.

В списке технического оснащения появился фирменный пакет электронных систем безопасности Toyota Safety Sence-C, в состав которого входят системы: контроля разметки, предотвращения столкновений, адаптивного освещения. Кроме этого, базовая комплектация нового хэтча поставляется с комплектом из девяти подушек безопасности, системой климат-контроля, система бесключевого доступа, а также информационно-развлекательный комплекс.

При этом, под капотом автомобиля все осталось по-прежнему. Как и предшественник, новый Prius C оснащается гибридной силовой установкой с отдачей 99 л.с. из полуторалитрового бензинового двигателя и электромотора. Как утверждает производитель, средний уровень потребления топлива в смешанном цикле составляет около 5-ти литров на 100 км пути.

Приобрести обновленный Toyota Prius C в США, Японии, Канаде, Австралии и Новой Зеландии можно уже сейчас по цене от 20 150 долларов (приблизительно 1 200 830 рублей по текущему курсу ЦБ РФ).