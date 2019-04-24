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24 апр 2019

Toyota Prius сменил ДНК и стал гоночным болидом

Toyota Prius сменил ДНК и стал гоночным болидом
Автор фото: фирма-производитель

Японская гоночная команда APR Racing, выступающая в чемпионате Super GT, подготовила для серии новый прототип.  Под капотом  гоночного «Приуса» разместился двигатель V8

Стоит сказать, что этот автомобиль будет участвовать в гоночном классе GT300, в котором команды имеют полную свободу в настройках аэродинамики, подвески и конструкции коробки передач. Отметим, что благодаря этим особенностям, именно этот гоночный класс популярен  среди частных команд и тюнинг-ателье.

Что касается самого гоночного Prius, то от стандартной модели здесь мало что осталось. От серийного автомобиля позаимствованы только передние и средние стойки, половина крыши, часть пола. Остальные элементы кузова были изготовлены заново. Что касается двигателя, то им стал мотор V8, который перекочевал сюда с Lexus RC F GT3.  Любопытно, что автомобиль остался гибридным, так как его укомплектовали электромотором и батареями от стандартной версии Toyota Prius.  Правда, каких либо подробностей  о силовой установке, в том числе о ее отдаче, пока нет.

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При написании новости использовалась информация:
TopGearRussia

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