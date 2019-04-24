Toyota Prius сменил ДНК и стал гоночным болидом

Японская гоночная команда APR Racing, выступающая в чемпионате Super GT, подготовила для серии новый прототип. Под капотом гоночного «Приуса» разместился двигатель V8

Стоит сказать, что этот автомобиль будет участвовать в гоночном классе GT300, в котором команды имеют полную свободу в настройках аэродинамики, подвески и конструкции коробки передач. Отметим, что благодаря этим особенностям, именно этот гоночный класс популярен среди частных команд и тюнинг-ателье.

Что касается самого гоночного Prius, то от стандартной модели здесь мало что осталось. От серийного автомобиля позаимствованы только передние и средние стойки, половина крыши, часть пола. Остальные элементы кузова были изготовлены заново. Что касается двигателя, то им стал мотор V8, который перекочевал сюда с Lexus RC F GT3. Любопытно, что автомобиль остался гибридным, так как его укомплектовали электромотором и батареями от стандартной версии Toyota Prius. Правда, каких либо подробностей о силовой установке, в том числе о ее отдаче, пока нет.