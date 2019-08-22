Названа дата выхода нового Toyota RAV4

Компания Toyota завершит производство кроссовера RAV4 четвёртого поколения на заводе в Санкт-Петербурге с 1 октября 2019 года. Тогда же его сменит модель нового поколения

В России новый RAV4 будет предлагаться с двумя бензиновыми атмосферными двигателями: двухлитровым мощностью 150 л.с. и 200-сильным 2.5. Оба они относятся к новому поколению моторов серии Dynamic Force с комбинированным впрыском топлива. Первый силовой агрегат сочетается в вариатором, а самый мощный — с новым восьмиступенчатым «автоматом».

Новый RAV4 получит дорожный просвет 195 миллиметров и сразу две полноприводные трансмиссии. Базовая будет доступна в комплектации «Комфорт» — с многодисковой муфтой в приводе задней оси, как и на нынешней модели. Вторая трансмиссия оснащена двумя раздельными муфтами на каждом из задних колёс, что позволяет лучше распределять тягу на сложных покрытиях.