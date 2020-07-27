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27 июл 2020

Тойота превратила RAV4 в лимузин

Тойота превратила RAV4 в лимузин
Автор фото: фирма-производитель

В Японии Toyota RAV4 последнего поколения превратили в лимузин, причем сделали это сотрудники завода компании

RAV4-лимузин к производству не планируют, его построили в единственном экземпляре в рамках учебного проекта. Руководил процессом специалист Toyota Юджи Озава (Yuji Ozawa), в разработку и изготовление уникальной машины были вовлечены 200 молодых сотрудников завода (рабочие и ИТР), причем создавали они лимузин в свободное от основной работы время, поэтому его изготовление заняло целых четыре месяца.

Кузов RAV4 удлинили традиционным для лимузинов путем — через вставку в центре. Ее длина здесь составляет 800 мм, то есть общая длина автомобиля возросла до 5400 мм. Как говорит Озава, самым сложным было усилить удлиненный кузов, но с этой задачей справились. Жесткость на кручение проверили, подняв и опустив машину на подъемнике — перекосов и деформаций нет, все рассчитали правильно. Вес кроссовера возрос на 100 кг. Панели центральной вставки сделали с нуля, через обработку листа металла.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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