В Москве прошла официальная презентация нового Toyota RAV4

В минувшую пятницу в концертном зале Mainstage прошла официальная презентация новой генерации Toyota RAV4

Пятое поколение Toyota RAV4 стало внешне более агрессивным, массивные пластиковые накладки в нижней части кузова и колесные арки получили сложную форму. Даже в базе японский кроссовер получил светодиодную оптику, и впервые в российской истории RAV4, для модели доступны 19-дюймовые колеса.

Что касается техники то RAV4 в новой генерации переехал на платформу TNGA. На ней же, к слову, базируется новое поколение Camry. Говоря о моторах, отметим, что новый кроссовер будет оснащаться 2,0-литровым двигателем, работающим в паре с вариатором и передним приводом. Топовое исполнение «Престиж Safety» получит мотор объемом 2,5 литра и 8-диапазонный «автомат». Гибридную версию модели в нашу страну поставлять не будут — автомобиль, по мнению руководства, не будет востребован.