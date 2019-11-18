Автомобильный портал Motorpage
18 ноя 2019

В Москве прошла официальная презентация нового Toyota RAV4

В Москве прошла официальная презентация нового Toyota RAV4
Автор фото: фирма-производитель

В минувшую пятницу в концертном зале Mainstage прошла официальная презентация новой генерации Toyota RAV4

Пятое поколение Toyota RAV4 стало внешне более агрессивным, массивные пластиковые накладки в нижней части кузова и колесные арки получили сложную форму. Даже в базе японский кроссовер получил светодиодную оптику, и впервые в российской истории RAV4, для модели доступны 19-дюймовые колеса.

Что касается техники то RAV4  в новой генерации переехал на платформу TNGA. На ней же, к слову, базируется новое поколение Camry. Говоря о моторах,  отметим, что новый кроссовер  будет оснащаться 2,0-литровым двигателем, работающим в паре с вариатором и передним приводом. Топовое исполнение «Престиж Safety» получит мотор объемом 2,5 литра и 8-диапазонный «автомат». Гибридную версию модели в нашу страну поставлять не будут — автомобиль, по мнению руководства, не будет востребован.

При написании новости использовалась информация:
Toyota

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota RAV4 Hybrid 2019

Toyota показала RAV4 Plug-in Hybrid

11 октября 2019
Toyota RAV4 2019

Toyota RAV4 может обзавестись версий GR Sport

25 сентября 2019
Toyota RAV4

Toyota RAV4 провалил лосиный тест

16 сентября 2019
Toyota RAV4 2019

Названа дата выхода нового Toyota RAV4

22 августа 2019
Toyota RAV4

Тойота выпустила юбилейный RAV4

24 октября 2018
Toyota RAV4

Toyota представила новый RAV4

29 марта 2018

 Новости Toyota RAV4

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Renault Arkana - renault arkana 2020 детектив с неожиданной развязкой Тест драйв
18 ноября 2019

Renault Arkana
"Детектив с неожиданной развязкой от Renault Arkana"
Geely Emgrand X7 - geely emgrand x7 2018 цветные атласы и контурные карты
Тест драйв
15 ноября 2019

Geely Emgrand X7
"Цветные атласы и контурные карты"
Volvo S60 - как volvo s60 2019 маскирует спортивные замашки
Тест драйв
13 ноября 2019

Volvo S60
"Как Volvo S60 маскирует спортивные замашки"
Renault Kaptur, KIA Soul - сравнительный тест kia soul 2020 и renault kaptur 2016 заглянем под костюмчик: чем сильны renault kaptur и kia soul кроме внешности
Сравнительный тест
11 ноября 2019

Renault Kaptur, KIA Soul
"Заглянем под костюмчик: чем сильны Renault Kaptur и KIA Soul кроме внешности"

Написано новостей:

2 4 6 7 0