Представлен новый Toyota Yaris

Toyota представила новое поколение компактного хэтчбека Yaris для рынка США. Самое интересное, что в облике модели прослеживается стиль совсем другого производителя. Дело в том, что автомобиль оказался слегка перелицованной версией Mazda 2

Подвоха здесь нет. Дело в том, что Toyota и Mazda создали совместное предприятие, и производство Yaris является одним из пунктов сотрудничества. На североамериканском рынке Mazda 2 не продается в принципе, так что потенциальные покупатели не будут испытывать дискомфорт.

Что касается техники, то под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 106 л.с. Он будет агрегироваться с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Цены нового Toyota Yaris пока не разглашаются. Интересно, что базовая версия автомобиля оснащена электронной стабилизацией, антиблокировочной системой тормозов и шестью подушками безопасности. Также комплектация предусматривает наличие 16-дюймовых легкосплавных дисков, противотуманок, двух портов USB и мультимедийной системы с 7-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.