Автомобильный портал Motorpage
2 апр 2019

Представлен новый Toyota Yaris

Представлен новый Toyota Yaris
Автор фото: фирма-производитель

Toyota представила новое поколение компактного хэтчбека Yaris для рынка США. Самое интересное, что в облике модели прослеживается стиль совсем другого производителя. Дело в том, что автомобиль оказался слегка перелицованной версией Mazda 2

Подвоха здесь нет. Дело в том, что Toyota и Mazda создали совместное предприятие, и производство Yaris является одним из пунктов сотрудничества.  На североамериканском рынке  Mazda 2  не продается в принципе, так что потенциальные покупатели не будут испытывать дискомфорт.

Что касается техники, то под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 106 л.с. Он будет агрегироваться с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Цены нового Toyota Yaris пока не разглашаются. Интересно, что базовая версия автомобиля оснащена электронной стабилизацией, антиблокировочной системой тормозов и шестью подушками безопасности. Также комплектация предусматривает наличие 16-дюймовых легкосплавных дисков, противотуманок, двух портов USB и мультимедийной системы с 7-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Drom, Drive

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota Yaris GRMN

Toyota Yaris получила очень «горячую» версию

15 сентября 2017
Toyota Yaris GRMN 2017

Премьера Toyota Yaris GRMN

10 марта 2017

Toyota рассекретила обновленный хэтчбек Yaris

09 февраля 2017

Toyota рассекретила облик нового «горячего» хэтчбека Yaris

12 января 2017
Toyota Yaris 2015

Toyota Yaris получит «заряженную» версию

23 марта 2015
Toyota Yaris 2015

Хэтчбек Toyota Yaris оказался самым опасным автомобилем в мире

02 марта 2015

 Новости Toyota Yaris

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA K900 - представительский седан kia k900 2019 проповедует сдержанную роскошь Тест драйв
01 апреля 2019

KIA K900
"Представительский седан KIA K900 проповедует сдержанную роскошь"
Mercedes-Benz C-Class - mercedes-benz c200 coupe 4matic 2019 запах женщины
Тест драйв
28 марта 2019

Mercedes-Benz C-Class
"Mercedes C200 Coupe 4MATIC. Запах женщины"
Audi RS4 - audi rs4 avant 2018 уроки самообладания от спортивного универсала
Тест драйв
26 марта 2019

Audi RS4
"Уроки самообладания от спортивного универсала Audi RS4 Avant"
Audi A6 - тандем для удовольствия
Автопутешествия
18 марта 2019

Audi A6
"Тандем для удовольствия"

Написано новостей:

2 3 1 0 4