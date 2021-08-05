Toyota вывела на тесты заряженный Yaris

Многие компании используют Нюрбургринг в качестве тестового полигона для проверки своих новых моделей. Toyota – одна из них. На днях шпионам удалось запечатлеть необычную модификацию Yaris с индексом «GR»

К сожалению, никакой информации о машине нет. Наши коллеги из Motor1 предполагают, что Toyota готовится представить новое поколение Yaris GRMN. В предыдущей генерации этот автомобильчик был достаточно «злым» - под капотом располагался турбированный мотор 1.8, который развивал 215 лошадиных сил! К слову, до сотни автомобиль разгонялся за шесть секунд!

Какие агрегаты получит современный хэтчбек – неизвестно. Вся информация содержится в строжайшем секрете. Впрочем, дебют автомобиля должен состояться уже совсем скоро - в следующем году. Скорее всего машину покажут на одном из мировых автосалонов.