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5 авг 2021

Toyota вывела на тесты заряженный Yaris

Toyota вывела на тесты заряженный Yaris

Многие компании используют Нюрбургринг в качестве тестового полигона для проверки своих новых моделей. Toyota – одна из них.  На днях шпионам удалось запечатлеть необычную модификацию Yaris с индексом «GR»

К сожалению, никакой информации о машине нет. Наши коллеги из Motor1 предполагают, что Toyota готовится представить новое поколение Yaris GRMN. В предыдущей генерации этот автомобильчик был достаточно «злым» - под капотом располагался турбированный мотор 1.8, который развивал 215 лошадиных сил! К слову, до сотни автомобиль разгонялся за шесть секунд!

Какие агрегаты получит современный хэтчбек – неизвестно.  Вся информация содержится в строжайшем секрете. Впрочем, дебют автомобиля должен состояться уже совсем скоро - в следующем году. Скорее всего машину покажут на одном из мировых автосалонов.

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