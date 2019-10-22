Toyota представила конкурента Kia Rio X-line

Состоялась премьера обновлённого семейства Toyota Yaris L для китайского рынка. Наряду с хэтчбеком и седаном в продажу поступит «вседорожное» исполнение с пластиковым обвесом и увеличенным клиренсом

Надо отметить важный факт: в отличие от «глобальной» малолитражки Yaris, сменившей поколение на прошлой неделе, Yaris для развивающихся рынков по-прежнему базируется на «старой» тележке Toyota B. Так что все обновления носят локальный характер.

К слову об обновлениях, особенности вседорожной версии Yaris L-X в Поднебесной — защитные накладки по периметру, оригинальные задние фонари, доработанные бамперы, рейлинги на крыше и шестиугольная решётка радиатора. Величина клиренса пока не объявлена, но известно, что под днищем кросс-хэтча будет больше миллиметров, чем у стандартной версии.

В техническом же отношении изменений нет вовсе. Силовой агрегат и трансмиссия прежние: Yaris-L доступен с 1,5-литровым 110-сильным (крутящий момент 138 Нм) атмосферным двигателем в паре с «механикой» или вариатором. Кросс-хэтч продаётся только с бесступенчатой трансмиссией, привод — на передние колёса.