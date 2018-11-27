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27 ноя 2018

Владельцам Toyota C-HR стоит опасаться собственных колес

Владельцам Toyota C-HR стоит опасаться собственных колес
Автор фото: фирма-производитель

Toyota объявила отзывную кампанию для своей модели C-HR, под которую попадают 423 автомобиля. Может быть, на это и не стоило бы обращать внимания, однако причина отзыва звучит угрожающе - отваливающиеся колеса

Весь дефект, хотя производственную ошибку дефектом сложно назвать, заключается в том, что несколько крепёжных болтов подшипников задней ступицы могут быть не полностью затянуты.Заводской недочет в самом крайнем случае может привести к тому, что задние колеса попросту отвалятся во время движения. Согласитесь, крайне неприятно попасть в такую аварийную ситуацию, особенно на высокой скорости, да и повреждения тормозной системы тоже нежелательны.

Потенциальная поломка может быть обнаружен у машин, реализованных на нашем рынке, в период  с 18 июня по 28 августа 2018 года. Сообщается, что представители марки проинформируют владельцев, которым будет предложено предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения диагностики и дальнейших ремонтных работ. Кроме того, все владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв (сопоставив VIN-код своего автомобиля с прилагаемым перечнем), после чего связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

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Авто@mail.ru, Автовзгляд

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