Владельцам Toyota C-HR стоит опасаться собственных колес

Toyota объявила отзывную кампанию для своей модели C-HR, под которую попадают 423 автомобиля. Может быть, на это и не стоило бы обращать внимания, однако причина отзыва звучит угрожающе - отваливающиеся колеса

Весь дефект, хотя производственную ошибку дефектом сложно назвать, заключается в том, что несколько крепёжных болтов подшипников задней ступицы могут быть не полностью затянуты.Заводской недочет в самом крайнем случае может привести к тому, что задние колеса попросту отвалятся во время движения. Согласитесь, крайне неприятно попасть в такую аварийную ситуацию, особенно на высокой скорости, да и повреждения тормозной системы тоже нежелательны.

Потенциальная поломка может быть обнаружен у машин, реализованных на нашем рынке, в период с 18 июня по 28 августа 2018 года. Сообщается, что представители марки проинформируют владельцев, которым будет предложено предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения диагностики и дальнейших ремонтных работ. Кроме того, все владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв (сопоставив VIN-код своего автомобиля с прилагаемым перечнем), после чего связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.