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31 мар 2022

Новое поколение Toyota Crown покажут в мае

Новое поколение Toyota Crown покажут в мае

Toyota Motor готовится представить следующее поколение Toyota Crown уже в мае 2022-го - сообщают японские СМИ со ссылкой на источники, близкие к производителю.  Косвенно эти предположения подтверждаются тем, что в дилерской системе, где продавец заказывает машины, резко сократилось число доступных "Краунов"

Безусловно, сокращение машин для заказа можно оправдать банальным дефицитом, но есть нюанс - если причина кроется в проблемах с производством или переходным процессом (в адаптации к следующему модельному году с небольшими улучшениями), то дилеров об этом информируют.  Сейчас же производитель молчит. Схожа ситуация происходила некоторое время назад с моделью Estima, когда она меняла поколение.

А что мы знаем о новом "Крауне" на данный момент? Во-первых, стоит ожидать перехода на переднеприводную платформу TNGA - на ней же базируются седаны Camry и Corolla, а также несколько кроссоверов. Во-вторых, производитель решил отказаться здесь от использования моторов V6. Теперь в строю останутся лишь гибриды на базе рядного атмосферного мотора 2.5. По некоторым сведениям в семействе Crown появится и версия четырехдверного кросс-купе с увеличенным дорожным просветом.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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