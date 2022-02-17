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17 фев 2022

Toyota Crown превратится в купе

Toyota Crown превратится в купе
Автор фото: фирма-производитель

Долгое время за «Крауном» ходила слава машины боссов японской мафии – местные якудза действительно любили этот крупный седан за высокий уровень комфорта. Иронично, но по этой же причине «Крауны» составляют 90 процентов всего таксопарка Японии.  В России же эту машину, наравне с Mark2 полюбили стритрейсеры, дрифтеры и мастера тюнинга

Впрочем, сейчас речь пойдет не про тюнинг и уличные гонки, а про факт того, что со сменой поколения Сrown изменит своему форм-фактору, превратившись из полноразмерного седана в купе – такую информацию приводит японское издание  BestCarWeb. Сообщается, что машина сохранит четырехдверный кузов, а в техническом плане окажется родственником Toyota Camry и Lexus ES, так как новое поколение будет построено на платформе TNGA GA-K. Про двигатели информации мало, но ходят слухи, что моторную гамму «Крауна» составят лишь гибриды, а от моторов V8 в Toyota откажутся полностью. Учитывая, что японский концерн лишил этих моторов свои внедорожники Land Cruiser, вероятность полного отказа крайне высока.

Вернемся к Crown, помимо базовой модели появится еще и модификация в стиле кросс-купе. У такого автомобиля будет увеличенный дорожный просвет, иные бамперы и окантовка из некрашеного пластика по низу кузова. Пока нет официальной информации о сроках выхода Crown и Crown Cross. Наши японские коллеги утверждают, что продажи в Японии начнутся осенью 2023 года

При написании новости использовалась информация:
Drom

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