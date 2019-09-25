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25 сен 2019

Новый Toyota GT86: работы ведутся

Новый Toyota GT86: работы ведутся
Автор фото: фирма-производитель

Руководитель проекта Toyota GT86 Тецуя Тада рассказал о начале работы над заднеприводным купе нового поколения

К сожалению, никаких подробностей о проекте г-н Тада не рассказал, зато нагнал хорошую интригу, заявив, что новый GT86 должен стать лучше нынешней Supra. К слову, японские журналисты полагают, что преемник купе может быть вновь разработан в сотрудничестве с Subaru и унаследовать 2,4-литровый двигатель от вседорожника Subaru Ascent. В таком случае мощность силового агрегата будет около 260 лошадиных сил, и преемник окажется ощутимо производительнее текущей 200-сильной версии.

Есть и другая версия. Дело в том, что Toyota больше не сможет использовать общую архитектуру с Subaru Impreza, которая лежит в основе текущего GT86 и его аналога- Subaru BRZ. Дело в том, что следующее поколение «Импрезы» скорее всего «переедет» на модульную платформу SGP, которую, по мнению инсайдеров,  нельзя адаптировать под создание заднеприводного автомобиля, поэтому новая Toyota GT86 якобы будет спроектирована вокруг «тойотовской» платформы TNGA или разделит архитектуру с новой роторной Mazda.

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