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4 июл 2018

Toyota GT86 получила тюнинг-пакет GR Sport

Toyota GT86 получила тюнинг-пакет GR Sport
Автор фото: фирма-производитель

Компания Toyota с конца прошлого года активно продвигает «заряженные» версии своих моделей под брендом GR. Правда, пока только на японском рынке: в Toyota хотят убедиться в верности стратегии, прежде чем выходить на международный уровень.

Купе Toyota GT86 обзавелось тюнинг-пакетом GR Sport. Двигатель не трогали: он по-прежнему выдает 207 л.с. в версии с механической коробкой передач и 200 л.с. — в варианте с автоматом.  Фактически GR Sport это стайлинг-пакет, в который входят новый бампер с развитой «губой» и небольшими спойлерами по углам, тормоза Brembo (4-поршневые спереди, 2-поршневые сзади). В салоне — иной руль с логотипом GR и белая подложка шкалы тахометра на приборной панели.

Переделок немного, но и цена невысокая: в Японии за купе в версии GR Sport просят около 34 тысяч долларов, а «заряженный» вариант GR обойдется минимум в 45 тысяч долларов. К тому же последний предлагается только в версии с механической коробкой передач.

Кроме того, для Toyota GT96 GR Sport можно выбрать фирменные аксессуары из линейки GR Sport. Здесь есть иные элементы аэродинамического обвеса, эксклюзивные колесные диски и видеорегистратор для записи заездов по треку.

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При написании новости использовалась информация:
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