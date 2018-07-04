Компания Toyota с конца прошлого года активно продвигает «заряженные» версии своих моделей под брендом GR. Правда, пока только на японском рынке: в Toyota хотят убедиться в верности стратегии, прежде чем выходить на международный уровень.

Купе Toyota GT86 обзавелось тюнинг-пакетом GR Sport. Двигатель не трогали: он по-прежнему выдает 207 л.с. в версии с механической коробкой передач и 200 л.с. — в варианте с автоматом. Фактически GR Sport это стайлинг-пакет, в который входят новый бампер с развитой «губой» и небольшими спойлерами по углам, тормоза Brembo (4-поршневые спереди, 2-поршневые сзади). В салоне — иной руль с логотипом GR и белая подложка шкалы тахометра на приборной панели.

Переделок немного, но и цена невысокая: в Японии за купе в версии GR Sport просят около 34 тысяч долларов, а «заряженный» вариант GR обойдется минимум в 45 тысяч долларов. К тому же последний предлагается только в версии с механической коробкой передач.

Кроме того, для Toyota GT96 GR Sport можно выбрать фирменные аксессуары из линейки GR Sport. Здесь есть иные элементы аэродинамического обвеса, эксклюзивные колесные диски и видеорегистратор для записи заездов по треку.