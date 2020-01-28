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28 янв 2020

Toyota GT86 была электрифицирована

Toyota GT86 была электрифицирована
Автор фото: фирма-производитель

Немецкий энтузиаст превратил японское купе Toyota GT86 в динамичный электрокар, используя серийные компоненты Nissan Leaf

Владелец автомобиля, Филипп Шустер,  вместо сломавшегося 2,0-литрового атмосферного двигателя установил электромотор от Nissan Leaf мощностью 188 л.с., он работает с батареей емкостью 24 кВт*ч. Половину элементов батареи тюнер установил вместо докатки, остальная часть аккумуляторов располагается на месте снятого топливного бака, под электромотором, а также рядом с ним. Сцепление установлено от одной из моделей Honda.

Динамические характеристики модели после электрификации ничуть не пострадали. Так,  разгон до 100 км/ч занимает у электрифицированного GT86 менее 5 секунд, а максимальная скорость составляет 215 км/ч. Стандартное купе GT86 с ДВС под капотом может разгоняться до 100 км/ч за 7,6 секунды, максимальная скорость машины составляет 233 км/ч.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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