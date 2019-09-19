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19 сен 2019

Прототипы Toyota GT86 будут представлены на автосалоне в Токио

Прототипы Toyota GT86 будут представлены на автосалоне в Токио
Автор фото: фирма-производитель

Близнецы Toyota GT 86 и Subaru BRZ вышли на рынок в 2012 году. В компаниях решили не затягивать жизненный цикл текущего поколения моделей и заявили о выходе преемников

Скорее всего, пока новинки от Toyota и Subaru представят в виде концептов. Но высока вероятность, что будущие серийные автомобили будут мало от них отличаться. По данным японского издания Best Car, выпуск и продажи GT 86 и BRZ начнутся в первой половине 2021 года.

О технической стороне вопроса пока известно немногое. Купе нового поколения также будут созданы совместными усилиями двух компаний и получат оппозитный мотор Subaru. Спорткары могут сменить 2,0-литровый FA20 на 2,4-литровый FA24. Этот атмосферный двигатель будет развивать около 220 л.с. Вопрос выбора платформы пока остается открытым. Некоторые источники уверены, что компании ограничатся модернизацией текущей «тележки». Другие заявляют об адаптации популярной у Тойоты TNGA. Правда, этот вариант является чем-то из области фантастики, так как платформа разрабатывалась под переднеприводные автомобили.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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