Купе Toyota GT 86 нового поколения впервые было замечено во время тестов

Toyota активно ведет работу над вторым поколением купе GT 86 (на многих рынках оно также известно под именем Toyota 86). Тестовый прототип впервые сфотографировали во время испытаний, благодаря чему можно сделать кое-какие выводы о грядущей новинке

Фото прототипа были опубликованы на YouTube-канале Matt Maran Motoring. Судя по ним, машина по стилистике перекликается с шоу-каром GRMN Sports FR Concept Platinum 2013 года: похожи пропорции, пластика кузовных элементов и бамперы.

Как сообщает издание Motor1, Toyota GT 86 будет базироваться на той же самой платформе, что и машина актуального поколения, хотя ранее в зарубежных изданиях появлялась информация, что купе переведут на модульную платформу TNGA.

Под капотом произойдут изменения, однако турбомотор купе даже после смены поколения не получит. GT 86 обзаведется 2,4-литровой атмосферной «четверкой» мощностью 217 л.с., что лишь на 12 л.с. превышает показатель 2,0-литрового двигателя на актуальной модели.