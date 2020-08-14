Автомобильный портал Motorpage
14 авг 2020

Купе Toyota GT 86 нового поколения впервые было замечено во время тестов

Купе Toyota GT 86 нового поколения впервые было замечено во время тестов

Toyota активно ведет работу над вторым поколением купе GT 86 (на многих рынках оно также известно под именем Toyota 86). Тестовый прототип впервые сфотографировали во время испытаний, благодаря чему можно сделать кое-какие выводы о грядущей новинке

Фото прототипа были опубликованы на YouTube-канале Matt Maran Motoring. Судя по ним, машина по стилистике перекликается с шоу-каром GRMN Sports FR Concept Platinum 2013 года: похожи пропорции, пластика кузовных элементов и бамперы.

Как сообщает издание Motor1, Toyota GT 86 будет базироваться на той же самой платформе, что и машина актуального поколения, хотя ранее в зарубежных изданиях появлялась информация, что купе переведут на модульную платформу TNGA.

Под капотом произойдут изменения, однако турбомотор купе даже после смены поколения не получит. GT 86 обзаведется 2,4-литровой атмосферной «четверкой» мощностью 217 л.с., что лишь на 12 л.с. превышает показатель 2,0-литрового двигателя на актуальной модели.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Toyota GT86 была электрифицирована

28 января 2020
Toyota GT86 2017

Новый Toyota GT86: работы ведутся

25 сентября 2019
Toyota GT86 2017

Прототипы Toyota GT86 будут представлены на автосалоне в Токио

19 сентября 2019
Toyota GT86

Новому поколению Toyota GT86 дан зеленый свет

25 марта 2019
Toyota GT86 GR Sport

Toyota GT86 получила тюнинг-пакет GR Sport

04 июля 2018

Toyota выпустила две новые версии GT86

21 ноября 2016

 Новости Toyota GT 86

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Teramont - volkswagen teramont 2018 парень не из нашего города Тест драйв
14 августа 2020

Volkswagen Teramont
"Парень не из нашего города"
Mazda 6, Volkswagen Passat - сравнительный тест mazda 6 2.5 turbo и volkswagen passat 2.0 tsi как красное и белое, или истина в вине
Сравнительный тест
12 августа 2020

Mazda 6, Volkswagen Passat
"Mazda 6 и Volkswagen Passat как красное и белое, или истина в вине"
Hyundai Genesis G90 - hyundai genesis g90 2019 предлагает попросту не обращать внимания на имидж
Тест драйв
10 августа 2020

Hyundai Genesis G90
"Genesis G90 предлагает попросту не обращать внимания на имидж"
KIA XCeed - kia xceed 2020 cередина между переменными
Тест драйв
07 августа 2020

KIA XCeed
"Cередина между переменными"

Написано новостей:

2 6 4 3 8