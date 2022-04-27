Автомобильный портал Motorpage
27 апр 2022

Новую Toyota GT86 неудачно разбили в краш-тестах

Новую Toyota GT86 неудачно разбили в краш-тестах

Казалось бы, современные спорткары должны отвечать всем требованиям безопасности. Почему тогда Toyota GT86 (она же Subaru BRZ) заработала лишь две звезды из пяти возможных

Да, на национальном тесте JNCAP спорткар заработал лишь 88 баллов из 190 возможных, что соответствует двухзвездочному рейтингу. Правда, есть несколько важных нюансов. Первый - в тесте участвовала машина в конфигурации с механической коробкой передач, которая не оснащается комплексом превентивных систем безопасности (система экстренного торможения, к примеру). Именно по этой причине большая часть баллов была "срезана".

Во-вторых, если смотреть на ту же пассивную безопасность, то здесь Toyota завоевала 86 баллов из 100 возможных, что соответствует оценке хорошо. Если учесть, что на спорткарах с АКПП комплекс вспомогательных систем установлен, то с большой долей вероятности общая оценка такой машины будет гораздо выше. Напомним, что тесты NCAP включают в себя несколько типов фронтальных и боковых ударов, стендовые испытания кресел (имитация удара сзади); тест на безопасность пешеходов;проверку систем превентивной безопасности, в том числе автоматического экстренного торможения.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Купе Toyota GT 86 нового поколения впервые было замечено во время тестов

14 августа 2020

Toyota GT86 была электрифицирована

28 января 2020
Toyota GT86 2017

Новый Toyota GT86: работы ведутся

25 сентября 2019
Toyota GT86 2017

Прототипы Toyota GT86 будут представлены на автосалоне в Токио

19 сентября 2019
Toyota GT86

Новому поколению Toyota GT86 дан зеленый свет

25 марта 2019
Toyota GT86 GR Sport

Toyota GT86 получила тюнинг-пакет GR Sport

04 июля 2018

 Новости Toyota GT 86

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus LS - lexus ls 500 (2021) гроссмейстер играет пятнадцать партий подряд, но выиграет ли? Тест драйв
26 апреля 2022

Lexus LS
"Гроссмейстер играет пятнадцать партий подряд, но выиграет ли?"
Toyota Hiace - toyota hiace (2019) меры ответственности
Тест драйв
23 апреля 2022

Toyota Hiace
"Меры ответственности"
Haval Jolion , Geely Coolray - гонки на 92-м: geely coolray пытается обставить haval jolion
Сравнительный тест
20 апреля 2022

Haval Jolion , Geely Coolray
"Гонки на 92-м: Geely Coolray пытается обставить Haval Jolion"
Porsche Macan - porsche macan gts (2022) как уходящая натура
Тест драйв
17 апреля 2022

Porsche Macan
"Porsche Macan как уходящая натура"

Написано новостей:

3 0 5 2 2