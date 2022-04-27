Новую Toyota GT86 неудачно разбили в краш-тестах

Казалось бы, современные спорткары должны отвечать всем требованиям безопасности. Почему тогда Toyota GT86 (она же Subaru BRZ) заработала лишь две звезды из пяти возможных

Да, на национальном тесте JNCAP спорткар заработал лишь 88 баллов из 190 возможных, что соответствует двухзвездочному рейтингу. Правда, есть несколько важных нюансов. Первый - в тесте участвовала машина в конфигурации с механической коробкой передач, которая не оснащается комплексом превентивных систем безопасности (система экстренного торможения, к примеру). Именно по этой причине большая часть баллов была "срезана".

Во-вторых, если смотреть на ту же пассивную безопасность, то здесь Toyota завоевала 86 баллов из 100 возможных, что соответствует оценке хорошо. Если учесть, что на спорткарах с АКПП комплекс вспомогательных систем установлен, то с большой долей вероятности общая оценка такой машины будет гораздо выше. Напомним, что тесты NCAP включают в себя несколько типов фронтальных и боковых ударов, стендовые испытания кресел (имитация удара сзади); тест на безопасность пешеходов;проверку систем превентивной безопасности, в том числе автоматического экстренного торможения.