Новому поколению Toyota GT86 дан зеленый свет

Дебют нового спорткара Toyota Supra породил множество слухов и вызвал опасения приверженцев марки относительно того, что купе GT86 вскоре будет выведено из модельной линейки. Однако руководство Toyota поспешило всех успокоить

«Supra не заменит GT86. Это разные модели, предназначенные для разных аудиторий, и они вполне могут существовать параллельно», – заявил глава отдела маркетинга европейского подразделения Toyota Мэтт Харрисон. Также менеджер сообщил, что новое поколение купе, скорее всего, тоже будет разрабатываться вместе с маркой Subaru. Это объясняется тем, что через сотрудничество с другими автопроизводителями Toyota стремится минимизировать затраты на создание нишевых моделей.

Уже известно, что GT86 разместится на ступень ниже Supra. О технической составляющей, разумеется, говорить что-либо пока рано. Напомним, что нынешнее поколение купе Toyota GT86 продается также под именем Subaru BRZ и оснащается лишь одним двухлитровым оппозитным атмосферником мощностью 208 л.с., в паре с «автоматом» или «механикой».