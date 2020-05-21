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21 май 2020

Тойота переоборудовала производство в Санкт-Петербурге для помощи городу в борьбе с пандемией

Тойота переоборудовала производство в Санкт-Петербурге для помощи городу в борьбе с пандемией

Внося свой вклад в борьбу с распространением коронавируса, компания Тойота передала Санкт-Петербургу 20 000 средств индивидуальной защиты, произведенных на заводе компании

В рамках инициативы специалисты завода оперативно подобрали и адаптировали спецификацию средств индивидуальной защиты и развернули производство рядом с основной производственной линией предприятия.

10 000 пластиковых щитков для защиты лица были переданы Роспотребнадзору, а 10 000 тканевых масок отправились в Центр городских волонтеров Санкт-Петербурга. Помощь городу стала частью глобальной кампании, в рамках которой почти на всех предприятиях Тойота были изготовлены различные средства индивидуальной защиты для тех, кто борется с вирусом на передовой.

Использование персональных автомобилей позволяет ограничить количество контактов и служит важным элементом защиты во время пандемии. Поэтому ООО «Тойота Мотор» приняла решение передать 12 автомобилей Toyota из корпоративного парка завода в пользование городским властям. Ранее компания Тойота передала 45 автомобилей из корпоративного парка различным учреждениям Минздрава в Москве.

«В этот сложный период мы стараемся внести свой посильный вклад в общее дело борьбы с коронавирусной инфекцией. Для компании Тойота безопасность всегда является приоритетом номер один, поэтому мы надеемся, что средства индивидуальной защиты, произведенные на заводе, помогут Санкт-Петербургу ограничить темпы распространения инфекции», – прокомментировал исполнительный вице-президент ООО «Тойота Мотор», директор филиала «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге Исида Масаси.

При написании новости использовалась информация:
Toyota

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