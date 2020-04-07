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7 апр 2020

Toyota передаст врачам 45 автомобилей для борьбы с COVID-19 в России

Toyota передаст врачам 45 автомобилей для борьбы с COVID-19 в России

Медицинские организации получат автомобили марок Toyota и Lexus, в том числе, кроссоверы и внедорожники

Компания Toyota передаст медицинским организациям 45 своих автомобилей марок Toyota и Lexus для борьбы с распространением нового коронавируса COVID-19 в России. Об этом сообщает пресс-служба японского автопроизводителя.

Машины из корпоративного парка предоставят медикам, оказывающим помощь пациентам, находящимся в режиме самоизоляции в Москве и Подмосковье. Кроме того, автомобили задействуют для диагностических выездов и быстрой доставки анализов в лаборатории.

В программе примут участие автомобили все модели Toyota и Lexus для России, включая кроссоверы и внедорожники, на которых врачи смогут добраться в труднодоступные районы. Специально подготовленные машины предоставят медикам на три месяца.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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