Автомобильный портал Motorpage
4 дек 2020

Хотите мощную «Супру», а такая есть!

Хотите мощную «Супру», а такая есть!
Автор фото: фирма-производитель

Ателье Manhart представило новый комплекс доработок для японского купе. 210 лошадиных сил прибавки - неплохо, правда?

Как поработали с двигателем? Ему установили новый турбокомпрессор и переделали систему впуска и выпуска. Двигатель соединили с новым блокмуправления MHtronik Powerbox и скорректированными топливными картами.  Все это обеспечило итоговую мощность в 550 сил и 770 Нм. Стоковый же агрегат выдает всего 340 лошадиных сил.

Под возросшую мощность пришлось и переделывать подвеску. Так амортизаторы были перенастроены. Кроме того, на автомобиль установили укороченные пружины. Интересно, что тормозная система осталась стоковой – ее будут дорабатывать индивидуально под заказчика. То же самое касается и салона.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

Спорткар Toyota Supra получит кузов тарга ради тюнинг-шоу SEMA

03 ноября 2020
Toyota Supra

Toyota выкатила на Нюрбургринг 500-сильную Supra

29 сентября 2020
Toyota Supra (2021)

Toyota может выпустить Supra на «механике»

03 августа 2020
Toyota Supra 2021

Toyota выпустит спецверсию Supra с 510-сильным мотором BMW

13 июля 2020
Manhart Supra GR 450

Toyota Supra зарядят

16 апреля 2020
Toyota Supra 2021

Toyota Supra стала быстрее

14 февраля 2020

 Новости Toyota Supra

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus ES - lexus es (2019) альтернативный подход к бизнес-классу Тест драйв
04 декабря 2020

Lexus ES
"Альтернативный подход к бизнес-классу"
KIA Rio - kia rio 2021 повертеться перед зеркалом
Тест драйв
02 декабря 2020

KIA Rio
"Повертеться перед зеркалом"
Toyota Corolla - toyota corolla 2019 новая значит лучшая?
Тест драйв
30 ноября 2020

Toyota Corolla
"Новая значит лучшая?"
Mazda 3, Volkswagen Jetta - сравнительный тест mazda 3 (2019) и volkswagen jetta (2019) национальные особенности
Сравнительный тест
16 ноября 2020

Mazda 3, Volkswagen Jetta
"Mazda 3 vs WV Jetta - когда хочется обоих"

Написано новостей:

2 7 2 2 8