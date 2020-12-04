Хотите мощную «Супру», а такая есть!

Ателье Manhart представило новый комплекс доработок для японского купе. 210 лошадиных сил прибавки - неплохо, правда?

Как поработали с двигателем? Ему установили новый турбокомпрессор и переделали систему впуска и выпуска. Двигатель соединили с новым блокмуправления MHtronik Powerbox и скорректированными топливными картами. Все это обеспечило итоговую мощность в 550 сил и 770 Нм. Стоковый же агрегат выдает всего 340 лошадиных сил.

Под возросшую мощность пришлось и переделывать подвеску. Так амортизаторы были перенастроены. Кроме того, на автомобиль установили укороченные пружины. Интересно, что тормозная система осталась стоковой – ее будут дорабатывать индивидуально под заказчика. То же самое касается и салона.