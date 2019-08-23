Автомобильный портал Motorpage
23 авг 2019

На Toyota Supra вам будет запрещено участвовать в уличных гонках

На Toyota Supra вам будет запрещено участвовать в уличных гонках
Автор фото: фирма-производитель

Пока это происходит лишь в компьютерной игре под названием Need for Speed, где культового автомобиля не оказалось среди модельно ряда. Это вызвало дикую бурю негодования фанатов. Но представители марки дали исчерпывающий ответ

Как сообщает портал GTPlanet, когда в твиттере поклонники Тойоты спросили компанию о причинах, сотрудники британского офиса сказали, что не поощряют нелегальные уличные гонки, заявленные в новой игре, поэтому эти машины можно найти в профессиональном гоночном симуляторе Gran Turismo Sport. В свою очередь, пользователи и создатели игры назвали «тойотовцев» ботаниками.

Правда, некоторые пользователи заметили, что представители Toyota лукавят, иначе как объяснить  фотографии со съёмочной площадки очередной серии фильма «Форсаж», где был замечен автовоз с оранжевыми купе Supra нового поколения. В итоге реальность оказалось прозаичной – сейчас у производителя действует контракт с компанией Sony — поэтому Тойоты эксклюзивно представлены в симуляторе Gran Turismo Sport. Короче, только бизнес и ничего личного.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota Supra GT4 2020

На Toyota Supra вам будет запрещено участвовать в уличных гонках

23 августа 2019
Toyota Supra 2020

Toyota Supra могут пересадить сердце

12 июля 2019
Toyota Supra 2020

Toyota Supra может получить новый кузов

05 июля 2019
Тетсуя Тада

Преемник Toyota Supra станет абсолютно иным

04 июня 2019
Toyota Supra 2020

Toyota рассказала, сколько бы стоила Supra без участия BMW

07 мая 2019
Toyota Supra 2020

Поводы для радости

06 марта 2019

 Новости Toyota Supra

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA ProCeed - kia proceed gt 2019 заявка подана Тест драйв
23 августа 2019

KIA ProCeed
"Заявка подана"
Mitsubishi Outlander - дорога в облака
Автопутешествия
21 августа 2019

Mitsubishi Outlander
"Дорога в облака"
Audi Q8 - на какой крючок вас может подцепить audi q8 2019
Тест драйв
20 августа 2019

Audi Q8
"На какой крючок вас может подцепить Audi Q8"
KIA Ceed - kia seed sw 2019 вид спереди
Тест драйв
19 августа 2019

KIA Ceed
"Владельцу KIA Ceed SW не нужно выбирать – грузить по полной или гонять от души. Часть 2"

Написано новостей:

2 4 0 6 3