На Toyota Supra вам будет запрещено участвовать в уличных гонках

Пока это происходит лишь в компьютерной игре под названием Need for Speed, где культового автомобиля не оказалось среди модельно ряда. Это вызвало дикую бурю негодования фанатов. Но представители марки дали исчерпывающий ответ

Как сообщает портал GTPlanet, когда в твиттере поклонники Тойоты спросили компанию о причинах, сотрудники британского офиса сказали, что не поощряют нелегальные уличные гонки, заявленные в новой игре, поэтому эти машины можно найти в профессиональном гоночном симуляторе Gran Turismo Sport. В свою очередь, пользователи и создатели игры назвали «тойотовцев» ботаниками.

Правда, некоторые пользователи заметили, что представители Toyota лукавят, иначе как объяснить фотографии со съёмочной площадки очередной серии фильма «Форсаж», где был замечен автовоз с оранжевыми купе Supra нового поколения. В итоге реальность оказалось прозаичной – сейчас у производителя действует контракт с компанией Sony — поэтому Тойоты эксклюзивно представлены в симуляторе Gran Turismo Sport. Короче, только бизнес и ничего личного.