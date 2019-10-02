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2 окт 2019

Новая старая Supra

Новая старая Supra

Ведущий дизайнер исследовательского центра Honda Джулио Партизани показал альтернативный вариант новой Toyota Supra

Спрашивается, а зачем вообще он это сделал?  Ответ - искусства и творчества ради. По мнению автомобильного художника, новой «Супре» определенно не хватает характерных для предыдущего поколения черт: в частности, речь идёт об общих пропорциях и стилизованной оптике.

Собственно, он решил исправить это недоразумение и в новом эскизе именно оптика задает тон и наиболее точно отражает связь двух поколений спорткара. На рисунке Партизани фары с утопленными светодиодными модулями, очевидно, прикрыты стеклом как на A80, а задние фонари, хоть и лишены традиционной круглой формы, однако, все же выдают в автомобиле «Супру». Даже гипертрофированные задние крылья и вырезы в переднем бампере сделаны похожими на элементы Supra четвертого поколения.

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