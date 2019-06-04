Преемник Toyota Supra станет абсолютно иным

Еще и нескольких месяцев не прошло с момента премьеры новой Toyota Supra, как эксперты уже заговорили о ее преемнике

Главный инженер проекта Toyota Supra A90 Тетсуя Тада заявил в интервью Japanese Nostalgic Car, что следующее поколение спорткара может радикально отличаться от того, что специалисты марки делали с купе до этого. Не исключено, что следующее поколение под кодовым обозначением A100 станет электромобилем или вовсе превратится в беспилотник.

Господин Тада считает, что тенденции автомобильного рынка таковы, что сейчас всё больше и больше внимания производители уделяют электромобилям и беспилотным машинам, поэтому даже культовая модель может не избежать трансформации в соответствии с современными трендами. Любопытно, что сам инженер не знает, кто будет работать над новым проектом — Тетсуя намерен уйти в ближайшее время на заслуженный отдых, оставив создание следующего спорткара своему преемнику. Какой путь выберет тот, Тада не знает.