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4 июн 2019

Преемник Toyota Supra станет абсолютно иным

Преемник Toyota Supra станет абсолютно иным

Еще и нескольких месяцев не прошло с момента премьеры новой Toyota Supra, как эксперты уже заговорили о ее преемнике

Главный инженер проекта Toyota Supra A90 Тетсуя Тада заявил в интервью Japanese Nostalgic Car, что следующее поколение спорткара может радикально отличаться от того, что специалисты марки делали с купе до этого. Не исключено, что  следующее поколение под кодовым обозначением A100 станет электромобилем или вовсе превратится в беспилотник.

Господин Тада считает, что тенденции автомобильного рынка таковы, что сейчас всё больше и больше внимания производители уделяют электромобилям и беспилотным машинам, поэтому даже культовая модель может не избежать трансформации в соответствии с современными трендами. Любопытно, что сам инженер не знает, кто будет работать над новым проектом — Тетсуя намерен уйти в ближайшее время на заслуженный отдых, оставив создание следующего спорткара своему преемнику. Какой путь выберет тот, Тада не знает. 

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