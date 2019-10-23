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23 окт 2019

Тойота выпустит уникальную Supra

Тойота выпустит уникальную Supra
Автор фото: фирма-производитель

Экспериментальная Toyota Supra 3000GT дебютирует в начале ноября на тюнинг-фестивале SEMA в Лас-Вегасе

Автомобиль выпустят честь концепт-кара Toyota Supra TRD3000GT, который был представлен в 1994 году. Этот автомобиль имел агрессивный аэродинамический обвес и модернизированную трехлитровую «шестерку» мощностью 323 лошадиные силы.

Предполагается, что современную Toyota Supra 3000GT оснастят стандартным наддувным трехлитровым рядным шестицилиндровым мотором BMW, развивающим 340 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Получается, что все изменения сводятся к обычному стайлингу, где особенностями концепт-кара станут массивное антикрыло и капот с вентиляционными прорезями.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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