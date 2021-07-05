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5 июл 2021

Toyota активно поддерживает владельцев старых Supra

Toyota активно поддерживает владельцев старых Supra

В прошлом году японский концерн заявил, что открывает специальную программу под названием GR Heritage, в рамках которой будут выпускаться запчасти для классических Supra

Да, запчасти и расходники зачастую становятся головной болью для владельцев ретро-машин. В Toyota  это прекрасно понимают и берут дело под свой контроль. Собственно в самом начале каталог запчастей состоял из следующих деталей: карданный вал, дверные ручки, указатель уровня топлива, уплотнитель дверей для поколения A70, а также фары, дверные ручки и усилители тормозов для генерации A80.

Буквально на днях автопроизводитель заявил, что будет возобновлено производство главного цилиндра сцепления, выжимного цилиндра сцепления, тормозного шланга, шланга отопителя, ручки переключателя кондиционера, передних и задних эмблем, боковых молдингов кузова, сайлент-блоков нижнего рычага. Для A80 — датчика кислорода, а также переднего бампера.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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