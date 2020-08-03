Toyota может выпустить Supra на «механике»

Фанаты и петролхеды ликуют – японский концерн может сподобиться выпустить настоящий автомобиль «для водителя» с мощным мотором и механической трансмиссией

Новая Supra, которая сходит с завода Toyota исключительно с автоматами, все же может получить механическую коробку передач. Такой информацией поделился Car and Driver со ссылкой на японский портал Mag X. По данным издания, «механика» может стать одним из способов подогреть спрос путем привлечения поклонников «трехпедальных» автомобилей. Ранее представители Toyota уже отмечали, что прототип Supra нового поколения с такой коробкой уже собран и проходит испытания.

Какой мотор достанется купе с «механикой», пока неизвестно. Один из вариантов – четырехцилиндровый 2,0-литровый двигатель мощностью 258 лошадиных сил от родстера BMW Z4, который уже заявлен для Supra 2021 модельного года. На Z4 он является базовым и агрегатируется с механической трансмиссией.