Автомобильный портал Motorpage
3 авг 2020

Toyota может выпустить Supra на «механике»

Toyota может выпустить Supra на «механике»
Автор фото: фирма-производитель

Фанаты и петролхеды ликуют – японский концерн может сподобиться выпустить настоящий автомобиль «для водителя» с мощным мотором и механической трансмиссией

Новая Supra, которая сходит с завода Toyota исключительно с автоматами, все же может получить механическую коробку передач. Такой информацией поделился Car and Driver со ссылкой на японский портал Mag X. По данным издания, «механика» может стать одним из способов подогреть спрос путем привлечения поклонников «трехпедальных» автомобилей. Ранее представители Toyota уже отмечали, что прототип Supra нового поколения с такой коробкой уже собран и проходит испытания.

Какой мотор достанется купе с «механикой», пока неизвестно. Один из вариантов – четырехцилиндровый 2,0-литровый двигатель мощностью 258 лошадиных сил от родстера BMW Z4, который уже заявлен для Supra 2021 модельного года. На Z4 он является базовым и агрегатируется с механической трансмиссией.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota Supra 2021

Toyota выпустит спецверсию Supra с 510-сильным мотором BMW

13 июля 2020
Manhart Supra GR 450

Toyota Supra зарядят

16 апреля 2020
Toyota Supra 2021

Toyota Supra стала быстрее

14 февраля 2020
Toyota Supra 2.0L Turbo 2020

Toyota превратит «Супру» в европейский овощ

15 января 2020
Toyota Supra A70

Старые «Супры» не будут преданы забвению

10 января 2020
Toyota Supra 2020

Toyota Supra превзошла BMW Z4

25 декабря 2019

 Новости Toyota Supra

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Renault Kaptur Тест драйв
03 августа 2020

Renault Kaptur
"Мы будем жить теперь по-новому!"
Lada Vesta Cross - lada vesta sw cross 2018 универсальные преимущества
Тест драйв
30 июля 2020

Lada Vesta Cross
"Универсальные преимущества"
Lada Xray Cross - lada xray cross 2019 какие инстинкты пробуждает новая версия
Тест драйв
27 июля 2020

Lada Xray Cross
"Какие инстинкты пробуждает новая версия Lada XRAY Cross"
Hyundai Sonata, Skoda Superb - сравнительный тест skoda superb 2020 и hyundai sonata 2020: холодная голова или горячее сердце?
Сравнительный тест
15 июля 2020

Hyundai Sonata, Skoda Superb
"Skoda Superb и Hyundai Sonata: холодная голова или горячее сердце?"

Написано новостей:

2 6 3 5 3