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15 янв 2020

Toyota превратит «Супру» в европейский овощ

Toyota превратит «Супру» в европейский овощ
Автор фото: фирма-производитель

Специально для Европы японский концерн собирается  выпустить спорткар с двухлитровым двигателем

Как пишет британский Autocar, для Европы выбран некий двухлитровый турбо-агрегат от BMW.  Его наименование не указывается, однако, сообщается его мощность – 258 лошадиных сил. Отметим, что такой ДВС будет агрегатироваться с 8-ступенчатым «автоматом» ZF.

Несмотря на потерю 82 л.с. в сравнении с 3,0-литровой версией, разница в динамике не окажется огромной. Представители компании сообщают, что в разгоне с 0 до 100 км/ч купе потеряет лишь 0,8 секунды (время составит 5,2 секунды). Ожидается, что «максималка» уменьшится до 240 км/ч (как у BMW Z4 sDrive30i с таким же мотором). Любопытно, что младший двигатель из-за своей невысокой массы позволит добиться развесовки 50:50 по осям.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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