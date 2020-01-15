Toyota превратит «Супру» в европейский овощ

Специально для Европы японский концерн собирается выпустить спорткар с двухлитровым двигателем

Как пишет британский Autocar, для Европы выбран некий двухлитровый турбо-агрегат от BMW. Его наименование не указывается, однако, сообщается его мощность – 258 лошадиных сил. Отметим, что такой ДВС будет агрегатироваться с 8-ступенчатым «автоматом» ZF.

Несмотря на потерю 82 л.с. в сравнении с 3,0-литровой версией, разница в динамике не окажется огромной. Представители компании сообщают, что в разгоне с 0 до 100 км/ч купе потеряет лишь 0,8 секунды (время составит 5,2 секунды). Ожидается, что «максималка» уменьшится до 240 км/ч (как у BMW Z4 sDrive30i с таким же мотором). Любопытно, что младший двигатель из-за своей невысокой массы позволит добиться развесовки 50:50 по осям.