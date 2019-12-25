Toyota Supra превзошла BMW Z4

Новое поколение Toyota Supra нередко критикуют за то, что она построена на базе BMW Z4. Но теперь эти разговоры должны, как минимум, затихнуть, ибо Supra смогла обогнать немецкий спорткар, да ни где нибудь, а на самом Нюрбургринге

Массовое тестирование спорткаров на «Северной петле» провел немецкий журнал Sport Auto. Toyota GR Supra показала время 7 минут 52,17 секунды. При этом BMW Z4 M40i, протестированная изданием год назад, смогла проехать трассу за 7 минут 55,41 секунды. Таким образом, разрыв между «оригиналом» и «копией» составил 3,5 секунды не в пользу «оригинала».

За рулем находился Кристиан Гебхардт (Christian Gebhardt), который неоднократно участвовал в марафоне «24 часа Нюрбургринга». Любопытно, что год назад именно он пилотировал Z4. Между тем руководитель проекта Supra Тетсуя Тада (Tetsuya Tada) в одном из интервью сообщал,что разработанный его командой автомобиль способен пройти Нюрбургринг за 7 минут 40 секунд.