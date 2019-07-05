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5 июл 2019

Toyota Supra может получить новый кузов

Toyota Supra может получить новый кузов
Автор фото: фирма-производитель

Руководство Toyota рассматривает возможность выпуска новой модификации Supra, и в будущем модель может обзавестись кузовом Тарга

Как заявил главный инженер марки Татсуя Тада, кузов Тарга имеет преимущество перед обычным родстером в плане жесткости конструкции.  Кроме того господин Тада сообщил, что Toyota получила достаточно запросов от поклонников марки и модели в целом на такой тип кузова, и на данный момент идет обсуждение проекта.

Если вспомнить историю Supra, то такой тип кузова предлагался с 1991 года на автомобилях третьего и четвертого поколений.  Стоит отметить, что сейчас Toyota Supra продается в России исключительно с 3,0-литровым двигателем BMW серии B58B30, мощность которого составляет 340 л.с. Работает двигатель исключительно с 8-скоростным «автоматом», правда, японцы выделили для нашего рынка всего 22 экземпляра.

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При написании новости использовалась информация:
Drom

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