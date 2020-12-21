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21 дек 2020

Toyota Supra попала в руки TRD

Toyota Supra попала в руки TRD
Автор фото: фирма-производитель

Тюнинг, дорогой читатель Motorpage – странная вещь. Почему? Все просто, часто доработки ограничиваются лишь внешностью, но никак не технической частью. Что же произошло с Toyota Supra в ателье TRD?

К сожалению, здесь случился лишь стайлинг. На машине появился новый боди-кит, куда входят и новые пороги,  и спойлер, и целая россыпь других мелочей, которые делают облик модели более агрессивным. Будем честны, с технической точки зрения с машиной тоже произошли некоторые изменения. Ими стал комплект алюминиевых распорок, которые повышают жесткость кузова.

Да, хотелось бы конечно, чтобы тюнинг подразумевал под собой и некую моторную модернизацию, но чего нет – того нет. Хотя, в случае с «Супрой» отсутствие доработок простительно – здесь и так все неплохо с ТТХ. Задний привод, 340 лошадиных сил и четыре секунды разгона до сотни.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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