Toyota Supra стала быстрее

Toyota Supra пережила первое техническое обновление спустя всего год после премьеры. Пока что обновления доступны лишь для «американских» автомобилей, но скоро они появятся на автомобилях для других рынков

Трёхлитровая рядная «турбошестёрка» BMW B58 получила новые поршни и модернизированный выпускной коллектор. Степень сжатия была уменьшена с 11:1 до 10.2:1, но мощность двигателя выросла с 340 л.с. (495 Н•м) до 387 л.с. (499 Н•м). Время разгона до 60 миль в час (97 км/ч) сократи-лось с 4,1 до 3,9 секунды. Кроме того, до США наконец-то добралась Supra с двухлитровым турбо-мотором BMW B48. Четырёхцилиндровый двигатель выдаёт 258 л.с. (400 Н•м) и разгоняет двух-дверку до 97 км/ч за пять секунд ровно.

Одновременно с этим Toyota Supra получила дополнительные алюминиевые распорки между передними стойками, амортизаторы с новыми демпферами отбоя, перенастроенный усилитель руля и новые прошивки для активного заднего дифференциала и системы стабилизации. По словам создателей, всё это должно улучшить поведение автомобиля на треке.