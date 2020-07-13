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13 июл 2020

Toyota выпустит спецверсию Supra с 510-сильным мотором BMW

Toyota выпустит спецверсию Supra с 510-сильным мотором BMW
Автор фото: фирма-производитель

Японское издание BestCarWeb поделилось подробностями о спецверсии Toyota Supra GRMN. Источник портала утверждает, что «заряженная» Supra будет выпущена ограниченным тиражом, а под капотом спорткара появится 510-сильный двигатель BMW

Инсайдер BestCarWeb утверждает, что Toyota Supra GRMN получит тот же рядный шестицилиндровый двигатель S58, что и семейство BMW M3/M4 нового поколения. Силовой агрегат будет развивать по меньшей мере 510 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента, то есть версия GRMN будет станет быстрой серийной «Супрой». Считается, что на создании спецверсии GRMN настаивает главный инженер проекта Supra Тецуя Тада.

Для того, чтобы Supra GRMN не стала конкурентом седанов и купе M-подразделения BMW, тираж японского спорткара будет ограничен. Утверждается, что Toyota выпустит всего 200 сверхмощных Supra, причём производство начнётся ближе к завершению жизненного цикла модели — не раньше 2023 года.

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