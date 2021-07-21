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21 июл 2021

Иранцы высоко оценили UAZ Patriot

Иранцы высоко оценили UAZ Patriot

Наши персидские коллеги, протестировав отечественный внедорожник и производный от него пикап, остались под хорошим впечатлением! Одно можно гарантировать точно – наша машина лучше китайских аналогов

В качестве положительным моментов журналисты из издания Khodro Bank отметили крепкое шасси внедорожника и его отменную трансмиссию с понижающим рядом и возможностью блокировки дифференциалов. Отметили и мотор. Здесь, к сожалению, все не так однозначно – мощность нашим коллегам не понравилось – ее попросту мало для городских и трассовых условий. Правда, есть один нюанс – иранцы похвалили тягу движка - максимальный крутящий момент 235 Нм он развивает уже при 2650 об/мин.

К слову, расход за время теста составил четырнадцать с половиной литров. Наши коллеги рассказали, что эта величина является сравнительно невысокой. Впрочем, мы считаем, что здесь дифирамба была спета с учетом одной экономической особенности - Иран входит в тройку стран с самым дешевым топливом в мире.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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