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15 ноя 2021

Проект "Русский Прадо" умер

Проект "Русский Прадо" умер
Автор фото: фирма-производитель

Тех, кто не верил в проект нового внедорожника от УАЗ, мы поздравляем - они оказались правы. Все проекты официально закрыты

«Русского Land Cruiser Prado не будет. Оставим это право корпорации Toyota — вот пусть она и производит. Выпускать Prado мы не станем — вопрос решенный», — сказал Ширинов в интервью казанскому изданию «Бизнес-Онлайн». Когда журналисты спросили топ-менеджера относительно нового турбомотора 2.3 на 170 лошадиных сил, то Ширинов также высказался отрицательно, заявив, что холдинг Sollers не заинтересован в развитии завода ЗМЗ и создании новых моторов на нем.

Напомним, что впервые информация о "Русском Прадо" впервые появилась в 2016 году.  Проект представлял собой глубокую модернизацию внедорожника Патриот. Предполагалось, что автомобиль сохранит свой дизайн (за исключением нескольких штрихов вроде новых бамперов и светотехники), но серьезно изменится технически- появится новая рама, новая подвеска и двигатели - уже упомянутый мотор 2.3Т, а также турбодизель от Ford. Что ж, может быть мы увидим некоторые решения в процессе плановой модернизации УАЗ Патриот…

При написании новости использовалась информация:
Drom

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