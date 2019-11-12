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12 ноя 2019

«Русский Prado» получит новый двигатель

«Русский Prado» получит новый двигатель
Автор фото: фирма-производитель

Пойте патриоты, ибо мотор на внедорожнике будет отечественным - заволжский моторный завод уже занимается разработкой силовой установки

С моторами для новинки уже возникла дикая путаница.  Несколько месяцев назад бельгийский дилер марки УАЗ сообщил, что новинка получит турбодизель объёмом 2,2 литра. По информации, мотор планируется взять из ассортимента Ford Transit — выпуском этих грузовичков занимается совместное предприятие Ford Sollers. На «Транзите» двигатель, с которым состыкована 6-ступенчатая коробка передач, развивает 100, 125 или 136 л.с.

Чуть позже отечественные СМИ заявили, что мотор под капотом «Русского Прадо» будет иным - 2,5-литровый атмосферник ЗМЗ отдачей 145 л.с. Вдобавок Заволжский моторный завод готовит турбомотор объёмом 2,3 литра — в зависимости от версии новинка будет выдавать 150 или 170 л.с.  Именно в этом заявлении есть смысл, так как отчасти его подтвердил новый генеральный директор Заволжского моторного завода Руслан Горевой. В интервью Mail.ru он заявил следующее: «Мы понимаем, что нам нужно запустить обновлённый “Патриот”, в этот обновленный “Патриот” мы должны поставить новый двигатель — это приоритетные вещи», — отметил Горевой на вопрос «какие шаги планируется предпринимать менеджментом холдинга?»

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru

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