Русский Прадо получит три двигателя

В моторной линейке пропишется даже дизельный агрегат, что, несомненно, порадует поклонников марки

Внедорожник УАЗ Патриот следующего поколения получит линейку из трёх двигателей. Один из них — агрегат, разработанный компанией Ford. Первые два двигателя для нового Патриота разработаны Заволжским моторным заводом (ЗМЗ) совместно с немецкой инжини¬ринговой компанией FEV. Базовым станет 2,5-литровый атмосферник мощностью 145 л.с. (240 Н•м). Турбированный 2,3-литровый мотор получит два варианта: 150 л.с. (330 Н•м) и 170 л.с. (350 Н•м). Оба агрегата смогут работать как на бензине, так и на газе.

Внедорожник получит ещё и турбодизель Ford TDCi 2.2 от фургона Transit. Производство двигателя наладят на простаивающем моторном заводе Ford Sollers в Елабуге, где раньше выпускались 1,6-литровые бензиновые атмосферники для Fiesta и Focus. Моторы будут работать в паре с шестиступенчатой «механикой» китайского концерна BAIC или с французским «автоматом» Punch Powerglide 6L50 на шесть передач, который устанавливается на нынешний Патриот.