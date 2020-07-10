Русского Прадо не будет

УАЗ все-таки принял решение отодвинуть сроки выхода на рынок нового поколения внедорожника УАЗ "Патриот", который получил неофициальное название "Русский Прадо"

По данным портала Drom.ru, в настоящее время группа Sollers, владеющая УАЗом, сконцентрировала все ресурсы на запуске массового производства премиальных автомобилей Aurus на заводе в Елабуге. По информации инсайдеров, Вадим Швецов, руководитель компании Sollers, утвердил план по выпуску машин Aurus Senat, который предусматривает старт производства этих авто в Татарстане в буквальном смысле "любой ценой".

Средств на такую программу действий у предприятия оказалась недостаточно, так что пришлось отложить некоторые перспективные проекты, включая "Русский Прадо".

По предварительным данным, следующую генерацию "Патриота" презентуют только в конце 2021 года, а старт продаж новинки состоится лишь в 2022-ом.