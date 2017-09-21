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21 сен 2017

УАЗ изменил комплектации Патриота

УАЗ изменил комплектации Патриота
Автор фото: фирма-производитель

Складывается ощущение, что на Ульяновском автозаводе никак не могут определиться с позиционированием внедорожника Патриот, тем сколько он должен стоить и какое оборудование включать. Иначе объяснить очередные изменения сложно.

Итак теперь внедорожник будет предлагаться в четырех комплектациях. Базовой станет версия «Классик» (699 000 руб.). В ее состав входят «раздатка»  с механическим приводом управления, электростеклоподъемники передних и задних дверей, электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида, регулировка руля по углу наклона и вылету, одна подушка безопасности, ABS.

Версия «Оптимум» (789 000 рублей) дополнительно включает вторую подушку безопасности, раздаточную коробку с электромеханическим приводом, подголовники задних сидений, вторую подушку безопасности, кондиционер, зеркала и ручки всех дверей окрашенные в цвет кузова. Для данной комплектации предусмотрен пакет «Мультимедия», включающий в себя аудиосистему с 7-дюймовым экраном с операционной системой Windows, 6 динамиков, антенну GPS и слот для SD-карт с картами навигации.

Комплектация «Престиж» (899 000 рублей) дополнительно включает систему стабилизации, приборную панель с хромированной отделкой, мультимедиасистему на базе Android с навигацией, круиз-контроль, мультируль, 16-дюймовые легкосплавные колеса, подогрев передних сидений и руля и камеру заднего вида.

Для данной комплектации доступны «Зимний пакет» (19 000 рублей) и «Пакет Климат» (16 000 рублей). В «Зимний пакет», входят лобовое стекло с электроподогревом, подогрев задних сидений и аккумулятор повышенной емкости. В «Пакет Климат» входят атермальные стекла и климат-контроль.

Наконец, топовым стал вариант «Максимум» по цене 969 000 рублей. Он помимо всего вышеперечисленного включает в себя 18-дюймовые колеса, климат-контроль камеру заднего вида и парктроники. Пакет с кожаным салоном, водительским сиденьем с регулировкой поясничного подпора и задний подлокотник обойдется в 52 000 рублей.

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