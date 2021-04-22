Автомобильный портал Motorpage
22 апр 2021

Uaz Patriot обзаведётся версией с V8

Uaz Patriot обзаведётся версией с V8
Автор фото: фирма-производитель

Нет, мы не шутим, такая машина действительно может появиться , но серийной назвать ее нельзя

Вообще, по большому счету, сам УАЗ к производству этих автомобилей отношения не имеет.  Выпуском внедорожника займётся некая американская компания Bremach. Ее история, к слову, интересная- сама фирма - это небольшой производитель спецтехники, первоначально работавший в Италии. Контора производила необычные вездеходы на базе грузовичков Iveco. К сожалению, три года назад фирму признали банкротом, однако ее американский филиал устоял и теперь предпринимает попытку по дистрибуции УАЗиков на рынке США.

Теперь,  что касается самой машины с двигателем V8. Подробностей здесь нет, за исключением того, что двигатель будет позаимствован либо у Ford, либо у General Motors. Трансмиссия будет использована как автоматическая, так и механическая. Стандартные машины со знакомым нам мотором 2.7 также будут предложены заокеанским покупателям. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Русского Прадо не будет

10 июля 2020

УАЗ станет электрическим

28 февраля 2020

Русский Прадо получит три двигателя

13 февраля 2020
UAZ Patriot

«Русский Prado» получит новый двигатель

12 ноября 2019
УАЗ Патриот

УАЗ вложит в «Русский Прадо» очень много денег

15 августа 2019
УАЗ Патриот

УАЗа Патриот c "автоматом" не будет

26 декабря 2018

 Новости УАЗ Patriot

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA K5 - kia k5 (2021) за счет чего kia k5 намерен усидеть сразу на двух стульях Тест драйв
20 апреля 2021

KIA K5
"За счет чего Kia K5 намерен усидеть сразу на двух стульях"
Renault Duster - renault duster (2021) вид спереди
Тест драйв
16 апреля 2021

Renault Duster
"В предвкушении удовольствия"
Audi Q7, Land Rover Range Rover - сравнительный тест range rover и audi q7: противоположные взгляды на понятие «самая крутая тачка»
Сравнительный тест
14 апреля 2021

Audi Q7, Land Rover Range Rover
"Противоположные взгляды на понятие «самая крутая тачка»"
Mazda CX-30 - mazda cx-30 (2020) ноль – не всегда пустое место, это стремится доказать mazda cx-30
Тест драйв
12 апреля 2021

Mazda CX-30
"Ноль – не всегда пустое место, это стремится доказать Mazda CX-30"

Написано новостей:

2 8 1 4 5