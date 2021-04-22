Uaz Patriot обзаведётся версией с V8

Нет, мы не шутим, такая машина действительно может появиться , но серийной назвать ее нельзя

Вообще, по большому счету, сам УАЗ к производству этих автомобилей отношения не имеет. Выпуском внедорожника займётся некая американская компания Bremach. Ее история, к слову, интересная- сама фирма - это небольшой производитель спецтехники, первоначально работавший в Италии. Контора производила необычные вездеходы на базе грузовичков Iveco. К сожалению, три года назад фирму признали банкротом, однако ее американский филиал устоял и теперь предпринимает попытку по дистрибуции УАЗиков на рынке США.

Теперь, что касается самой машины с двигателем V8. Подробностей здесь нет, за исключением того, что двигатель будет позаимствован либо у Ford, либо у General Motors. Трансмиссия будет использована как автоматическая, так и механическая. Стандартные машины со знакомым нам мотором 2.7 также будут предложены заокеанским покупателям.